Sweatman en PEC Vrouwen voortijdig uit elkaar na Jamaicaanse uitnodiging

Play-offs op de tocht voor PEC Zwolle na blamage bij de hekkenslui­ter

17 april Nota bene tegen de ploeg die in 2018 nog geen wedstrijd wist te winnen, bewees PEC Zwolle zichzelf in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal een slechte dienst. FC Twente, hekkensluiter in de eredivisie en degradatiekandidaat nummer één, pakte terecht de punten (2-0).