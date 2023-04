Taha schittert in helft waarin PEC Zwolle laat zien: met alleen promotie nemen wij geen genoegen

PEC Zwolle liet vrijdagavond tegen FC Dordrecht zien dat het met alleen promotie geen genoegen neemt. De ploeg won met 4-0, een overwinning die hoger had kunnen uitvallen. Younes Taha was met drie doelpunten de grote man.

‘You-nes, Ta-ha’, klonk het vrijdagavond vlak voor rust uit duizenden kelen in het MAC3PARK Stadion. De middenvelder scoorde in de eerste helft al drie keer en had daarmee een belangrijk aandeel in de overwinning op FC Dordrecht.

Veertien doelpunten

De 20-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer over van Jong FC Volendam en is in zijn eerste seizoen in het betaald voetbal gelijk van grote waarde voor PEC Zwolle. De teller staat nu op veertien doelpunten en één assist.

Aan de hand van Taha liet PEC Zwolle vrijdagavond zien dat het absoluut geen genoegen neemt met alleen promotie. De koploper liet zien dat het zichzelf tekort zou doen als het kampioenschap de komende weken niet wordt binnengehaald.

De Zwollenaren maakten tegen FC Dordrecht een hongerige indruk en kwamen al snel op voorsprong. Na zeven minuten legde scheidsrechter Martin Pérez de bal op de stip, nadat Ryan Thomas werd neergehaald. Lennart Thy wist daar wel raad mee en maakte zijn twintigste doelpunt van het seizoen.

Comfortabele voorsprong

Na een korte onderbreking, omdat een 8-jarig kind een beker op het veld gooide, zette PEC de jacht op doelpunten door. Taha maakte er na twintig minuten 2-0 van en zorgde even later ook voor de 3-0. Zo had PEC binnen een halfuur al een comfortabele voorsprong op het scorebord staan. Vlak voor rust voltooide Taha zijn hattrick: 4-0.

Een smet op de eerste helft was het verlies van Thomas van den Belt. De middenvelder, die PEC Zwolle vorige week in Almere nog naar de promotie kopte, moest al na een halfuur vervangen worden. Op dat moment was nog niet duidelijk wat er precies met hem aan de hand is.

Geen overbodige luxe

Waar PEC Zwolle in Dordrecht aan alle kanten voorbij werd gelopen, waren de rollen nu omgedraaid. PEC kreeg ook in de tweede helft kansen om de stand uit te breiden. Dat was gezien de spannende titelstrijd met Heracles - de voorsprong blijft na de 3-0 overwinning van de gepromoveerde Almeloërs op Jong PSV drie punten - geen overbodige luxe geweest.

