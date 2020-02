Tandeloos PEC flirt tegen AZ opnieuw met eerste divisie: ‘Het ligt niet aan de trainer’

Stegeman: ‘We geven de doelpunten te makkelijk weg’

17:15 Trainer John Stegeman zag dat de nederlaag van PEC Zwolle bij AZ (2-0) onvermijdelijk was, toen het eerste tegendoelpunt was gevallen. ,,We geven de doelpunten te makkelijk weg. In tien minuten tijd was het beslist.’’