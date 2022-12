Technisch directeur Boudesteyn na roerige periode bij PEC Zwolle: ‘Heb mezelf totaal niet in kritiek herkend’

Na een weekje in de zon kan PEC Zwolle huiswaarts: ‘Moet niet het gevoel hebben dat je vakantie hebt’

Na vijf dagen in Spanje keert PEC Zwolle tevreden terug. Er werd hard getraind, maar er was ook tijd voor plaagstootjes over en weer. Zo stond de kamer van Chardi Landu en Melayro Bogarde blank, na een grap van teamgenoten. ,,Dit is een van de fijnste groepen waarmee ik gewerkt heb”, vindt Bram van Polen.

4 december