Technisch manager Mike Willems weigert handdoek te gooien: ‘Ik wil het nog goed maken bij PEC’

Technisch manager Mike Willems denkt niet aan opstappen. ,,Ik wil het nog goed maken”, zegt de Zwollenaar, kort nadat PEC is door de 2-0 nederlaag tegen Sparta Rotterdam is gedegradeerd.

Mike Willems stond er aangeslagen bij, woensdagavond na het verlies tegen de concurrent uit Rotterdam. ,,We hadden gehoopt dat we het nog zouden redden. Maar dat is helaas niet gebeurd. En ja, dat doet pijn. Komt keihard aan.”

De degradatie maakte hem emotioneel, zegt Willems. ,,Ja, ik heb net wel even een traantje moeten wegpinken. Wat niet zo gek is. Toen ik bij de club kwam, had ik natuurlijk nooit gedacht dat we zouden degraderen. Maar dat is dus wel gebeurd. En dat doet superpijn.”

Quote Ik ben geen wegloper. Maar als anderen een andere keuze willen maken, dan moeten ze dat doen. Maar ik stap zeker niet op Mike Willems, Technisch manager PEC Zwolle

Wat er nu gaat gebeuren? ,,Eerst elkaar moed inspreken”, zegt Willems. ,,Want hoe gek het ook klinkt, we moeten wel weer verder. Of ik blijf? Dat wil ik wel. Ik wil het ook goed maken. Wat ik al eerder zei: ik ben geen wegloper. Maar als anderen een andere keuze willen maken, dan moeten ze dat doen. Maar ik stap zeker niet op. Ik wil vechten, met de mensen die de club een warm hart toedragen. Dat zijn de supporters, de spelers, de sponsors, de staf. En ik hoop dat ik die mogelijkheid krijg.”

Willems noemt de degradatie niet onterecht. ,,We staan behoorlijk laatste. De eerste seizoenshelft was door verschillende omstandigheden niet goed. Hoe het na de winterstop ging, hoe we toen gepresteerd waren, was voor mij ook boven verwachting. Neem de duels met RKC, Ajax, AZ en FC Utrecht. Dat was meer dan prima. Maar at the end is het terecht waar je staat.”