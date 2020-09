Tedic dit weekend terug naar Servië voor ‘het laatste stempeltje’ en mist eerste eredivisieduels PEC

Zekerheidjes te over bij PEC Zwolle, in aanloop naar het eerste competitieduel van het seizoen. Thomas Lam als ‘6’ bijvoorbeeld, en een defensief centrum met Bram van Polen en Sam Kersten. Daar gaat John Stegeman niet aan sleutelen. ,,Die twee hebben het daar goed voor elkaar”, vindt de trainer.

Eerste de beste vliegtuig terug

Het grootste vraagteken staat vooralsnog achter de naam van de nieuwe spits, Slobodan Tedic. De huurling van Manchester City vliegt dit weekend naar Servië om het laatste stempeltje te halen voor zijn werkvergunning. ,,En dan moet hij het eerste de beste vliegtuig weer terug naar Nederland pakken”, zegt Stegeman, die stelt dat Tedic nog wel wat tijd nodig heeft om fit te worden.

Zo komt AZ-uit, volgende week, sowieso nog te vroeg voor de aanvaller. ,,Hij heeft een tijdje niet gevoetbald, dus dat zal nog wel even duren.” Stegeman verwacht dat Tedic tot na de eerstvolgende interlandperiode nodig heeft om op te trainen. Dat is over een week of vier. Wel verwacht hij Tedic na het weekend voor het eerst op het trainingsveld. ,,Je kunt in je eentje rennen wat je wilt, maar je mist de weerstand en het duelleren.”

Liesblessure

Met Tedic gaat het dus nog wel even duren. Dat geldt, zo verwacht Stegeman, niet voor Pelle Clement. De linksbuiten kampt nog altijd met een liesblessure en haalt Feyenoord-thuis niet. Vorige week ontbrak hij ook al in het laatste oefenduel bij SC Heerenveen (0-1). Mike van Duinen is zijn vervanger.

Maar zaterdag is het dus voor het ‘echie’. Stegeman voelde vrijdagochtend voor de training ‘toch wel de spanning in zijn lijf’. ,,Omdat dit tijdperk een hoop onzekerheid geeft”, zegt de trainer. ,,En het heeft allemaal best lang geduurd.”

Vermoedelijke opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Kersten, Paal; Lam, Huiberts, Drost; Leemans, Ghoochannejhad, Van Duinen.