Tedic geeft Konterman en PEC een helder signaal af bij cruciale zege op de concurrent

De man wiens seizoen voornamelijk werd gedomineerd door pech, had zondagmiddag een belangrijk aandeel in de belangrijke 2-1 zege op VVV-Venlo. Slobodan Tedic hoopt zich in het slot van de competitie nog te ontpoppen tot eerste spits van PEC Zwolle.

Er lukte weinig bij Thomas Buitink, zondag in de lunchwedstrijd tegen VVV-Venlo. Daarom bleef de huurling van Vitesse halverwege achter in de kleedkamer en werd hij afgelost door concurrent Slobodan Tedic. De Serviër kende dit seizoen voornamelijk pech. Eerst een enkelblessure, daarna een klaplong die hem maanden aan de kant hield. Vorige week maakte Tedic, thuis tegen Ajax, dan eindelijk zijn rentree.

Een basisplaats tegen VVV was volgens trainer Bert Konterman nog niet aan de orde, ook omdat Tedic nog niet 100 procent fit is. Toch kreeg hij na rust - bij een 0-0 stand - de kans tegen de concurrent uit Limburg, omdat Buitink een zeer ongelukkige eerste helft speelde. Sowieso lukte er niet veel bij PEC in de eerste 45 minuten.

Geplaatste kopbal

Maar met Tedic binnen de lijnen kwam PEC verder dan wat schoten van afstand. De huurling van Manchester City was het ideale aanspeelpunt: balletje aannemen en vanuit daar verder voetballen. Het resulteerde na 66 minuten spelen in de 1-0, knap afgemaakt door de dit seizoen door pech geteisterde spits. Tedic kopte de bal geplaatst achter VVV-doelman Kirschbaum en noteerde zo zijn allereerste doelpunt in het shirt van PEC Zwolle.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van die voorsprong, want VVV sloeg razendsnel toe: 1-1. Na een corner schoot verdediger Roy Gelmi de bal hard en droog tegen de touwen.

Alles of niets?

Daardoor kreeg PEC het weer even benauwd. Want hoewel Konterman vrijdag nog weinig reden zag om het treffen tussen beide ploegen te bestempelen tot ‘alles-of-niets-wedstrijd’, was het er wel degelijk eentje. Vooral als je de ranglijst goed bekijkt, en dan met name de plekken boven hekkensluiters FC Emmen en ADO Den Haag, waar de strijd nog lang niet is gestreden.

Met de zege van RKC op FC Groningen in het achterhoofd wist PEC dat het een dag later van VVV moest winnen. Niet alleen om weer weg te kunnen lopen bij de Waalwijkers, maar ook om het gat met VVV en Willem II te vergroten.

Ingreep VAR

Die overwinning kwam er. Nadat Immanuel Pherai in de zestien onderuit werd gehaald en videoscheidsrechter Stan Teuben arbiter Ingmar Oostrom corrigeerde, ging de bal op de stip. Thomas Lam ontpopte zich tot matchwinner door de penalty te verzilveren.

Zo verschafte PEC Zwolle zichzelf wat lucht voor de resterende wedstrijden van de competitie, waarin het zichzelf zo snel mogelijk veilig wil spelen. Voor trainer Konterman wordt het nog een vraagstuk wie in die fase in de spits staat bij de eredivisionist: Buitink, zoals de laatste maanden, of toch de teruggekeerde Tedic?

