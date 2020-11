Teleurstellende nederlaag PEC Zwolle Vrouwen bij laagvlieger Excelsior

Corners deden PEC Zwolle de nek om in Kralingen. Omdat Nidia Bos bij de eerste Rotterdamse hoekschop inkopte, was PEC veroordeeld tot een inhaalrace. Het Zwolse offensief leverde ook wel kansen op, maar aanvoerder Dominique Bruinenberg schoot twee ballen op het aluminium.

Een ongelukkig moment was een kwartier voor tijd beslissend. Excelsior kreeg een doelpunt cadeau na een corner, omdat keepster Moon Pondes de bal losliet en het leder via Celien Tiemens in het verkeerde doel caramboleerde. De thuisploeg wist niet wat zij meemaakte, in de eerste zes duels was Excelsior niet verder gekomen dan een doelpunt. De tegentreffer van Bruinenberg uit een strafschop kwam in blessuretijd te laat.