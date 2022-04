‘Telstar, Telstar, Zwolle komt eraan’, de fans van GA Eagles zeggen wat ze bij PEC niet durven uit te spreken

Dit zijn de winnaars en verliezers onder PEC-trai­ner Dick Schreuder: ‘Natuurlijk is Adzic chagrijnig’

Na zijn aanstelling in november als trainer van PEC Zwolle gooide Dick Schreuder niet meteen de boel om. Dat is inmiddels wel anders. In vergelijking met 16 weken geleden stonden zondag tegen Feyenoord (1-2) liefst zeven andere spelers in de basis. Wie zijn de winnaars? En wie de verliezers?

16 maart