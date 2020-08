Temperamentvolle Tedic in Zwolle: eerst in een vakantiehuisje, daarna pas strijden om de spitspositie bij PEC

Wie maandagavond tegen FC Emmen (0-1 zege) een glimp hoopte op te vangen van de nieuwe centrumspits Slobodan Tedic, kwam bedrogen uit. De 20-jarige Serviër was weliswaar al het grootste deel van de dag in Nederland, maar moest vanwege de coronamaatregelen meteen in quarantaine. Tien dagen lang in een vakantiehuisje in de buurt. Dus verschijnt Tedic pas op z’n vroegst donderdag 3 september in PEC-shirt op het trainingsveld.

Papierwerk

De huurtransfer van Tedic is in kannen en kruiken. Alleen het papierwerk moet nog in orde worden gemaakt, maar dat is slechts een futiliteit. PEC huurt de tweebenige aanvaller sowieso voor één seizoen van Manchester City en bij wederzijdse tevredenheid kan dat worden omgezet in twee jaar.

De Engelse grootmacht heeft plannen met Tedic, die in Manchester niet ‘als een van de zovelen’ wordt beschouwd. De grootmacht verhuurde de Serviër afgelopen half jaar nog aan Cukaricki in zijn vaderland, maar wil hem nu in een andere competitie aan het werk zien. Toen PEC erachter kwam dat de eredivisie een serieuze optie was voor Tedic, ging technisch manager Mike Willems gelijk over tot actie. Afgelopen vrijdag bereikten de Zwollenaren een akkoord met Manchester City en de jonge centrumspits, die even­eens kon rekenen op belangstelling uit Duitsland, Spanje en Denemarken. Ook hadden twee andere Nederlandse clubs interesse.

Teleurgesteld

Met Tedic, Reza Ghoochannejhad, Zian Flemming en Mike van Duinen heeft PEC Zwolle ineens vier spitsen in de selectie, al wordt laatstgenoemde als linkervleugel­aanvaller gezien en niet als speler voor in de punt. Toen de club de twee andere spitsen bijpraatte over de aanstaande komst van Tedic, reageerde Flemming enigszins teleurgesteld, terwijl Ghoochannejhad het nieuws schouderophalend vernam.

Dat zegt meteen wat over de verhoudingen binnen het spitsengilde. PEC is tevreden over Ghoochannejhad - basisspeler en doelpuntenmaker in Emmen - en zijn steeds beter wordende conditionele gesteldheid. Hij durft de concurrentiestrijd met de temperamentvolle Serviër wel aan te gaan. Over Flemming bestaan daarentegen lichte twijfels. Is hij voldoende in staat om met veel druk naar voren te voetballen, zoals Tedic dat wel kan?

Interesse NAC Breda

De Amsterdammer is straks derde keus achter Tedic en Ghoochannejhad en dus is de kans groot dat hij uit gaat kijken naar een andere club. PEC benadrukt dat Flemming niet per se weg hoeft, al is de verwachting dat de speler zelf meer speeltijd wenst. Net als afgelopen seizoen, toen hij op huurbasis opbloeide in het shirt van NEC. Sinds duidelijk werd dat PEC met Tedic aan de haal zou gaan, meldden de eerste clubs zich voor Flemming. Waaronder eerstedivisionist NAC Breda, dat serieus geïnteresseerd is.

Zo blijft er volop beweging in de voorste linie van PEC Zwolle. Want na de komst van Tedic, het vertrek van Vito van Crooij naar VVV-Venlo en het mogelijke afscheid van Flemming blijven de transferpijlen op de aanval gericht. Een nieuwe buitenspeler, dat is het volgende doelwit voor PEC en technisch manager Willems.