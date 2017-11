Terug op het scorebord: Argentijns doelpunt

Nicolas Freire was tegen Heerenveen de eerste Argentijn in ruim zeven jaar die doel trof in de eredivisie. Bovendien produceerde de mandekker de gelijkmaker met het eerste balcontact van PEC Zwolle in het strafschopgebied van de Friezen.

De laatste Argentijn die voor Freire scoorde in de eredivisie, was Hernan Losada. Hij was tweemaal trefzeker in het treffen van sc Heerenveen tegen Sparta, op 3 april 2010. Hugo Bargas maakte daarna nog zes goals namens De Graafschap in de eredivisie, maar de voormalige spits van FC Zwolle is ondanks zijn Argentijnse achtergrond in het bezit van de Franse voetbalnationaliteit.

Het doelpunt van Freire was ook in een ander opzicht bijzonder. De kopbal van de Zuid-Amerikaanse verdediger was het eerste balcontact van PEC in het strafschopgebied van Heerenveen. Daarmee waren de bezoekers in de 43ste minuut dus meteen trefzeker.

Na rust kreeg PEC kreeg meer grip en kwam het via Mustafa Saymak zelfs op 1-2. Hij werd matchwinner, mede doordat Freire zich als linksback goed herpakte. De Argentijn ruilde halverwege van plek met Bram van Polen. In de eerste helft was Freire aan de bal zoekende en had PEC Zwolle vaak geen oplossing voor de naar binnen glijdende Ödegaard.

Humor

,,Het is volgens mij de eerste keer dat ik met een Spaanstalige speler speel”, zegt Saymak. ,,Nicolas is hard in het veld, maar lief daarbuiten, ontzettend leergierig ook. Hij krijgt nu les in het Nederlands en Engels en probeert af en toe wat woordjes uit. Hij riep na de wedstrijd ‘lekkaah’. Wij lachen dan. Hij vervolgens ook. Hij heeft mooie humor. We zijn blij met Nico.”