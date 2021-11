Terugkeer Paal op linksbackplek bij PEC ‘is reële optie’ als Nakayama niet kan spelen

Als de enkel van Yuta Nakayama zaterdag onvoldoende is hersteld, verschijnt er thuis tegen SC Cambuur (21.00 uur) een andere linksback binnen de lijnen. Betekent dat de terugkeer van Kenneth Paal in de basis van PEC Zwolle? ,,Dat is een reële optie ja”, erkent trainer Art Langeler.

Het zekerheidje dat Kenneth Paal de voorgaande seizoenen in Zwolle was, is de linkspoot onder trainer Art Langeler niet. Niet als linksback en niet als middenvelder. Toch is de kans behoorlijk groot dat Paal zaterdagavond, als PEC het in eigen huis opneemt tegen SC Cambuur, in de basis begint.

Tikje op de enkel

Yuta Nakayama, de speler die de voorkeur krijgt op de linkervleugel, is een vraagteken voor morgen. Donderdag kreeg de Japanner een tik op de enkel, een dag later trainde hij binnen en dus niet met de groep. ,,Uit voorzorg”, zegt Langeler. ,,We moeten kijken in welke hoedanigheid hij er zaterdag bij kan zijn.”

Haalt Nakayama het treffen met Cambuur niet, dan kiest Langeler hoogstwaarschijnlijk voor Paal. Mees de Wit kan er ook spelen, daar ligt ook de voorkeur van de speler zelf. Al kan De Wit voorin ook van waarde zijn, zeker na zijn twee doelpunten tegen AZ (3-2 nederlaag), vorig weekeinde.

Quote Nu spelen we thuis tegen Cambuur, óók een goede ploeg. Maar niet zo goed als PSV en AZ, dus dan mag je wat van ons verwachten Art Langeler

,,Dat heeft hij goed gedaan”, vindt Langeler, die nog steeds baalt dat PEC geen punt overhield aan de wedstrijd in Alkmaar. ,,Maar we hebben er wel vertrouwen uit kunnen putten, net als uit de wedstrijd bij PSV. Nu spelen we thuis tegen Cambuur, óók een goede ploeg. Maar niet zo goed als PSV en AZ, dus dan mag je wat van ons verwachten.”

Continuïteit bij Cambuur

De trainer van PEC kijkt met bewondering naar de Friese club. Langeler laat het woord ‘continuïteit’ vallen. ,,Ze hebben daar drie jaar lang op dezelfde manier kunnen werken, met dezelfde spelersgroep en dezelfde trainersstaf. En ze kunnen dus constant werken aan patronen. Als je dat voor elkaar kan krijgen, ga je vanzelf stijgen. Dan gaat het niet om individuele spelers, maar om het feit dat je steeds dezelfde dingen kan doen met elkaar. Op dat vlak hebben ze wel wat voordelen ten opzichte van PEC. Al krijgen wij langzamerhand ook vastigheid.”

Het wordt hoe dan ook ‘een zware dobber’, denkt Langeler, die tegelijkertijd vertrouwen heeft in een goed resultaat. Wat kan hij ook anders. Winst is pure noodzaak. ,,Zeker gezien waar we staan op de ranglijst”, wijst hij naar de laatste plaats die PEC vrijwel het hele seizoen al bezet. ,,Dit zijn wedstrijden waarin het voor ons moet gebeuren. Cambuur-thuis moet je winnen als je in de eredivisie wilt blijven spelen. Zo simpel is het.”

Vermoedelijke opstelling: Lamprou; Pabai, Van Polen, Kersten, Paal; Strieder, Huiberts; Kastaneer, Saymak, De Wit; Redan.