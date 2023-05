Tess van Bentem verruilt PEC voor Feyenoord: ‘Juiste omgeving voor ontwikkeling’

Van Bentem, geboren in Marknesse, speelde tot 2019 nog voor Flevo Boys uit Emmeloord, waar haar talent werd opgemerkt door PEC Zwolle. Bij die club maakte ze in september 2020 haar debuut in de eredivisie. Onlangs speelde Van Bentem ook nog met Oranje onder 20 op het WK in Costa Rica. Na de zomer wacht er een volgende stap: Feyenoord.

,,De faciliteiten op Varkenoord en de naam Feyenoord spreken me heel erg aan”, reageert Van Bentem op de site van haar nieuwe club. ,,Ik denk dat dit voor mij de juiste omgeving is om me verder door te kunnen ontwikkelen. Ik ben een speelster die sterk in de duels is en ik hoop daarnaast mooie dingen te laten zien als ik aan de bal ben.”