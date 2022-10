Tevredenheid bij PEC Zwolle, teleurstelling bij HHC Hardenberg na bekerduel: ‘Rode kaart haalde spanning uit wedstrijd’

Vellios was na 18 minuten verantwoordelijk voor het enige doelpunt in de wedstrijd, op aangeven van Melayro Bogarde. ,,We kwamen hier om de wedstrijd te controleren en te winnen. Dat is gelukt en geeft vertrouwen.” De profs namen de listige bekerwedstrijd serieus. ,,We hadden gezien dat andere clubs deze week hun tegenstanders onderschatten. Het zijn rare wedstrijden, zeker met zo'n fanatiek publiek.”

Slordig

Trainer Dick Schreuder was ook tevreden, al baalde hij er wel van dat zijn team het verlossende tweede doelpunt niet maakte, ook niet in het laatste half uur tegen tien man. ,,Daar zit wel een beetje frustratie van ons dat het niet lukte om nog een doelpunt te maken, zodat de tegenstander er niet meer in zou geloven. Dat was slordig en misschien had het ook met kwaliteit te maken. Ik denk dat we tot een meter of twintig van de goal goed hebben gespeeld.”

Dus hoort PEC Zwolle bij de laatste 32 ploegen in het KNVB-bekertoernooi. Zaterdagavond is de loting voor de volgende ronde, die in januari wordt gespeeld. Schreuder heeft geen voorkeur. ,,Het maakt me weinig uit, we gaan zien wat het wordt.”

Teleurstelling

Voor HHC Hardenberg werd het bekerduel een teleurstelling, vooral omdat de thuisclub in de eerste helft nauwelijks aan aanvallen toekwam. ,,Of we daar spijt van hebben?’’, vroeg verdediger Danny Bouws zich af... ,,We wilden het eigenlijk net zo aanpakken als zaterdag in de tweede helft tegen Katwijk, toen we flink onder druk stonden. Maar PEC speelde niet met twee spitsen, maar met eentje. Daardoor hadden we te veel mensen achterin en kwamen we er nauwelijks gevaarlijk uit.’’

De wedstrijd werd gebrandmerkt de rode kaart voor Serge Fatima na een uur spelen. ,,De ruimtes lagen er wel, maar we waren in de eerste helft te bang’’, besefte Bouws. ,,In de tweede helft begonnen we beter, kregen we via Matthijs Hardijk een aardige kans. Daarna haalt die rode kaart eigenlijk de spanning uit de wedstrijd. Ondanks dat ik het gevoel had dat we nog wel een kans zouden krijgen.’’ Omdat het echte spektakel uitbleef, zat Bouws toch een beetje met een kater. ,,Je geeft het publiek daardoor niet wat ze eigenlijk willen zien.’’