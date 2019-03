‘The King’ lacht als laatste na bevrijdende kopgoal

De brede lach op het gelaat van Kingsley Ehizibue vertelt het verhaal van een zinderende voetbalmiddag op Woudestein. Met zijn hand veegt hij het laatste restje zweet van het zo bejubelde voorhoofd, wat de gelegenheidsaanvaller een half uurtje eerder nog zo doeltreffend heeft ingezet voor PEC Zwolle. Kingsley’s eerste doelpunt sinds het najaar van 2017 zorgde voor de een eruptie van vreugde in het Zwolse kamp dat zich terdege realiseert dat de 0-2 zege op concurrent Excelsior van cruciale waarde is.

,,Het was zó belangrijk om hier te winnen’’, bekent Ehizibue. ,,Dat merkte je na afloop ook. Het publiek, de spelers; iedereen was opgelucht. Dit waren bijna dubbele punten voor ons.’’ Even eerder wandelde technisch directeur Gerard Nijkamp de kleedkamer uit. De Zwolse clubbaas stond twee maanden geleden nog op het punt Ehizibue te transfereren naar Genua. In de strijd om handhaving in de eredivisie moet Nijkamp zich gisteren nog wat extra gelukkig hebben geprezen met de eigenwijze Ehizibue, die de overgang naar Italië op het allerlaatste moment annuleerde. ,,Geknuffeld? Nee, dat niet. Gerard feliciteerde mij gewoon, net als iedereen.’’

Lachers

Toch krijgt Ehizibue de lachers op zijn hand. Drie weken geleden tegen De Graafschap (0-3 verlies) miste Ehizibue een opgelegde kopkans. ,,Daar hebben mijn teamgenoten me wel een paar keer op gewezen, maar ik kan dus echt wel koppen hè.’’ ‘’The King’ springt op in de hal van het pittoreske Rotterdamse onderkomen, maakt een ferme kopbeweging en schatert het uit. ,,Nee, ik scoor al niet vaak en zeker niet met het hoofd. Maar ik lach nu even als laatste.’’

Want voor het eerst sinds de uitbeurt bij VVV-Venlo in september 2017 scoort Ehizibue voor PEC Zwolle. De voorzet van Thomas Lam valt bij de tweede paal. De kleine Excelsior-verdediger Lorenzo Burnet is geen partij voor de rijzige Ehizibue, die het gaatje bij de tweede paal vindt. De uitblinkende keeper Allesandro Damen doet nog een verwoede poging om de bal te keren, maar Ehizibue weet dan al genoeg. ,,De grensrechter vlagde ook meteen. Het hoefde geen Varretje te worden.’’

Bevrijdend

De 0-1 werkte bevrijdend voor PEC Zwolle, maar bovenal voldoet Ehizibue aan de opdracht van trainer Jaap Stam: ,,Voor diepgang zorgen en scoren.’’ Want waar hij normaal als vleugelverdediger op het wedstrijdformulier prijkt, posteert Stam hem dit keer aan het rechterfront als vervanger van de geschorste Vito van Crooij. ,,Verrassend? Een beetje wel, maar ik vond het wel aardig gaan. Vooral de wisselwerking met Bram (Van Polen, red.) liep lekker.’’

En waar PEC Zwolle in de afgelopen vijf wedstrijden slechts twee keer scoort, verdubbelt de ploeg van Stam dat aantal tegen Excelsior. ,,Als we kritisch zijn klopt het dat scoren een probleem is voor ons’’, erkende Ehizibue. Hij doelde op de eerste helft waarin PEC Zwolle zeker vijf goede kansen om zeep helpt. ,,Daardoor kregen we het na rust toch weer lastig. Gelukkig hebben we ons hersteld.’’

PEC Zwolle blijft door de 0-2 zege - samen met PSV – de enige eredivisieploeg waarvan Excelsior deze eeuw nog niet won. ,,En dat na een loodzware week.’’ Kingsley puft. ,,Mentaal was het zwaar, deze drie wedstrijden in acht dagen en de late treffer van Ajax woensdagavond. Maar wij hebben karakter getoond.’’