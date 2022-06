Thomas Beelen (20) tekent eerste contract bij PEC Zwolle: ‘Hier heb ik al die jaren voor gewerkt’

Beelen, die sinds 2017 actief is in de voetbalacademie van de Zwollenaren, noemt het een prachtig moment. ,,Hier heb ik al die jaren hard voor gewerkt”, aldus de Harderwijker die eerder uitkwam voor FC Twente, VVOG en VV Hierden. ,,Al weet ik ook heel goed dat het pas het begin is. Vanaf nu moet ik mij nog meer laten gelden, zoveel mogelijk minuten maken en het vertrouwen dat deze club altijd in mij gehad heeft terugbetalen.”

Thomas is een voetballer die nooit verzaakt en blijft doorgaan. Naar dat soort spelers zijn we op zoek

Marcel Boudesteyn, de nieuwe technisch directeur van PEC, is blij dat het gelukt is om Beelen binnen boord te houden. ,,Naast zijn technische bagage is Thomas een voetballer die nooit verzaakt en blijft doorgaan. Naar dat soort spelers zijn we op zoek. Het is dan ook een prachtig compliment aan onze eigen voetbalacademie dat deze spelers zich vanuit de eigen gelederen aandienen”, aldus Boudesteyn.