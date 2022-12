Thomas Beelen maakt rentree bij PEC Zwolle in verloren oefenduel tegen KV Oostende

Blijft Dick Schreuder bij PEC Zwolle of niet? Dit is hoe het volgens de club echt zit

Blijft hij bij PEC Zwolle of stapt hij toch over naar FC Groningen? Het was de vraag die menig PEC-supporter afgelopen weken bezighield. Trainer Dick Schreuder zou hebben gesproken met de noorderlingen, stellen ingewijden. Schreuder ontkent én blijft in Zwolle.

2 december