Thomas Bruns: herenigd met mentor, overtuigd van opmars

Ze zijn herenigd, maar eigenlijk ook weer niet. De afgelopen twee jaar is Thomas Bruns namelijk gewoon een beetje speler van John Stegeman gebleven. Niet als aanvoerder of verlengstuk in het veld, maar wel als protegé. Het contact met de trainer die hem klaarstoomde voor subtop bleef. In Arnhem, als de trainer appte hoe het met hem ging, of het afgelopen half jaar als hij met Mike te Wierik van het hoge noorden naar de Twentse plaats Wierden reed. Dan luisterden de voormalige Heraclieden als vanouds een half uur naar de grappen en voetballessen van hun voormalige, maar nog even gepassioneerde oefenmeester.