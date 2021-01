Thomas Buitink van Vitesse op weg naar huuravontuur bij PEC Zwolle

Delaveris

Vitessenaar Filip Delaveris (20) wordt in verband gebracht met clubs in Noorwegen. Daartoe behoort zijn oude werkgever Odds BK. De aanvaller staat sinds januari 2020 onder contract in Arnhem, maar is geplaagd door blessures. De Noor overlegt slechts twee minuten speeltijd (tegen ADO Den Haag). In Noorwegen is de transferwindow open tot april.