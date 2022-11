Thomas en Beelen fit genoeg voor trainingskamp in Spanje met PEC Zwolle

Ryan Thomas (27) tekende eind vorige maand een contract tot het einde van het seizoen. De Zwolse publiekslieveling keerde na vier jaar bij PSV terug op het oude nest. Zijn jaren in Eindhoven liepen door verschillende blessures uit op een teleurstelling en hij mocht transfervrij vertrekken.

Trainen met de groep

De international van Nieuw-Zeeland is nu aan het herstellen van zijn laatste knie-operatie. De revalidatie in Eindhoven is inmiddels afgerond, afgelopen week trainde hij al in Zwolle.

Thomas is fit genoeg om mee te gaan naar Spanje, waar hij gedeeltelijk met de groep kan trainen. De verwachting is dat hij op z'n vroegst in het nieuwe jaar weer wedstrijdminuten kan maken.

Beelen

Ook Thomas Beelen (21) kan mee op trainingskamp. Hij liep in oktober een knieblessure op, waaraan hij geopereerd moest worden. Of de verdediger in de laatste wedstrijden van dit jaar tegen Helmond Sport en Roda JC al in actie kan komen, is nog niet bekend.

Dean Huiberts ontbreekt in Spanje. De middenvelder liep in de thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht een enkelblessure op en is waarschijnlijk nog twee tot drie maanden uitgeschakeld.

PEC Zwolle vertrekt dinsdag naar het Spaanse Roldán en verblijft daar tot en met zondag. Zaterdag (12.00 uur) speelt de selectie het oefenduel met KV Oostende.