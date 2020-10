Thomas Lam en PEC Zwolle willen dit avondje Enschede zo snel mogelijk vergeten

De uitwedstrijd tegen FC Twente is voor PEC Zwolle en Thomas Lam uitgedraaid op een rampzalige zaterdagavond. De bezoekers komen twee blunders van de Finse verdediger niet te boven in Enschede: 5-1.

De normaal zo stabiele kracht van PEC Zwolle valt dit seizoen ineens op door stommiteiten. Eerst die onnodige rode kaart tegen AZ, anderhalve maand geleden, met een forse schorsing tot gevolg. En nu, bij zijn rentree in de Grolsch Veste in Enschede, twee enorme fouten waar simpelweg niet tegen te voetballen valt.

Onherkenbaar

Nota bene Lam is de aanvoerder van PEC, omdat routinier Bram van Polen vanwege een spierblessure een tijdje uit de running is. De 26-jarige Fin is normaal gesproken een gewaardeerde kracht in Zwolle, een sterkhouder. Maar wat de verdediger zaterdagavond tegen FC Twente laat zien, is onherkenbaar en heeft niks met betaald voetbal te maken. Het begint al na vijf minuten. Lam verdedigt de bal knullig uit door het midden, Queensy Menig onderschept en doelman Michael Zetterer moet een antwoord schuldig blijven: 1-0.

Dan minuut 29. Lam wil de bal terugspelen op zijn keeper, maar doet dat veel te zacht. Spits Danilo, de man in vorm bij FC Twente, neemt over en maakt de tweede Enschedese treffer: 2-0. Lam trekt zijn shirt uit schaamte over zijn hoofd en wil het liefst door de grond zakken.

Wissel

Niet veel later, als het na een wereldgoal van Wout Brama - het terugkijken waard - zelfs al 3-0 staat, haalt trainer John Stegeman zijn gelegenheidscaptain naar de kant. De aanvoerdersband gaat af, het gezicht staat op onweer. De jonge Fransman Marc-Olivier Doué neemt zijn plekje in het hart van de defensie in.

Na rust valt er weinig eer meer te behalen voor PEC, dat wel veel de bal heeft, maar wederom niet dodelijk genoeg is in de vijandelijke zestien. FC Twente heeft dat beter voor elkaar, ook in de 51ste minuut. Na balverlies van Clint Leemans op het middenveld pikt ook Vaclav Cerny zijn goaltje mee: 4-0. De niet te benijden Lam heeft zijn shirt, broekje en kousen dan al lang en breed in de wasmand gepropt.

Goal Reijnders

Een kwartier voor tijd doet PEC Zwolle nog wel wat terug, als Eliano Reijnders op knappe wijze een voorzet van invaller Jesper Drost promoveert tot doelpunt. Maar ja, het is slechts de 4-1 en van spanning is geen sprake meer. Zeker omdat Ilic vlak voor tijd zelfs nog voor 5-1 zorgt en daarmee onderstreept dat ook de negentiende competitie-ontmoeting tussen FC Twente en PEC in Enschede zonder Zwolse zege eindigt.

FC Twente-PEC Zwolle 5-1 (3-0). 5. Menig 1-0, 29. Danilo 2-0, 33. Brama 3-0, 51. Cerny 4-0, 74. Reijnders 4-1, 84. Ilic 5-1.

Opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Lam (36. Doué), Nakayama; Strieder (59. Van den Belt), Huiberts (78. Lagsir), Reijnders; Leemans (59. Drost), Ghoochannejhad (46. Van Duinen), Pherai.

