Thomas Lam heeft geen spijt van rode kaart: ‘Maar dit is niet mijn stadion’

Thomas Lam haalde opgelucht adem nadat zijn teamgenoten in de slotfase, na zijn rode kaart, standhielden bij Willem II (0-0). ,,De eerste nul is lekker. We zien wel dat we minder weggeven", concludeerde de PEC Zwolle-verdediger, die vorig jaar zijn voet brak in Tilburg, gevat.

Even leek PEC het stug acterende PEC tegen revelatie Willem II het resultaat nog te verspelen, toen Lam tien minuten voor tijd half aan de noodrem trok bij de doorgebroken Ché Nunnely. Arbiter Erwin Blank plukte gedecideerd de rode kaart uit zijn borstzak.

,,Ik haalde hem bewust licht uit balans. Ik was niet op zoek naar rood, maar het ging me er vooral om dat hij niet zou scoren. Hij zou in mijn ogen een honderd procent kans krijgen. En als ik dan een overtreding maakte, dan moest ik dat buiten het zestienmetergebied doen. Het was ook de 80ste minuut en ik wist ook niet of Bram (Van Polen, red.) anders op tijd zou zijn", legt Lam uit.

De mandekker hoopte dat de VAR hem zou redden, maar stiefelde al snel naar de kleedkamer. ,,Het was geen zware overtreding en ik hield hem ook niet lang vast. Bovendien liep Bram naast me. Ik had even de hoop dat de kaart teruggedraaid zou worden. De VAR greep ook niet in. Ik heb het nog niet teruggezien, maar ja, als zij het eens zijn..”

Clean sheet

,,Ik heb er geen spijt van", vervolgde Lam. ,,Dat komt ook doordat de jongens daarna stand hebben gehouden natuurlijk. De eerste nul is lekker. We zien wel dat we minder weggeven. Willem II heeft niet heel grote kansen gehad. Het was een evenwichtige wedstrijd. Wij waren solide. Niet groots. Aan de bal moeten we nog wat stapjes maken.”