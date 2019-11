Thomas Lam komt als laatste international terug naar Zwolle

VROUWENVOETBAL PEC Zwolle Vrouwen boekt histori­sche zege in Den Haag

16 november De PEC Zwolle Vrouwen hebben vrijdagavond een opvallende zege geboekt in en tegen Den Haag. Niet alleen betekende de 1-2 eindstand de eerste overwinning van het seizoen, de driepunter was de eerste keer sinds zes jaar dat Zwolle in Den Haag als winnaar van het veld stapte.