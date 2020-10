Thomas Lam krijgt met Finse formatie flink pak op de broek

Lam (26) kreeg in Gdansk van coach Markku Kanerva een kans in de basisploeg. Finland speelt, net als Nederland, drie interlands in een week tijd. Later volgen nog duels tegen Bulgarije (zondag) en Ierland (woensdag), in de Nations League.Bovendien ontbreekt met aanvoerder Tim Sparv een belangrijke middenvelder in de selectie.