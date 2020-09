Thomas Lam speelt een kwartier en gaat met Finland onderuit

Vijf maanden na Fortuna-uit gaat PEC Zwolle weer voetballen, zonder jonkie Chirino

31 juli Na vijf maanden zonder duel staan de spelers van PEC Zwolle voor een rentree in wedstrijdtenue. Zaterdag is in Leeuwarden eerstedivisionist SC Cambuur de tegenstander, aftrap om 17.00 uur. Trainer John Stegeman laat in Friesland twee verschillende elftallen opdraven. De jonge Daijiro Chirino, die een groot deel van de voorbereiding meetrainde, is daar niet meer bij.