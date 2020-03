Thomas Lam wel, Lennart Thy niet en Bram van Polen waarschijnlijk langer in dienst van PEC Zwolle

Thomas Lam blijft een jaar langer bij PEC Zwolle. De optie in het aflopende contract van de 26-jarige verdediger is gelicht. Lennart Thy heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor PEC al gespeeld. Dat scenario probeert de eredivisionist bij aanvoerder Bram van Polen uit te sluiten.

Clubs dienen spelers met een eerder hernieuwde maar inmiddels aflopende verbintenis volgende de CAO-normen voor 1 april op te zeggen. Zo vonden meerdere PEC Zwolle-spelers, ook als gevolg van de coronacrisis, de afgelopen dagen een ontslagbrief op de mat.

Lam ontspringt de dans. De verdediger keerde in 2018 vanuit Nottingham terug naar PEC, dat met de mandekker een tweejarige verbintenis overeenkwam. De optie die daaraan werd gekoppeld, is door de club deze week gelicht. PEC vindt Lam, ondanks de financiële onzekerheid, mede door een sterke tweede seizoenshelft te waardevol om gratis te laten gaan.

Van de overige spelers die in de laatste maanden van hun contractjaar zitten, ziet de supporter waarschijnlijk Van Polen (34) en Mike Hauptmeijer (23) nog terug. Van Polen liet vorige week al doorschemeren dat zowel hij als technisch manager Mike Willems de intentie hebben om de samenwerking met een jaar te verlengen. Beide partijen zullen daarover (verder) in onderhandeling gaan. Derde doelman Mike Hauptmeijer wordt waarschijnlijk beloond voor de sterke ontwikkeling die hij dit seizoen doormaakt.

Thy

De meest verrassende breuk is wellicht die met Thy. De 28-jarige spits kende een ijzersterke start in Zwolle, door zich na zijn komst begin 2019 in een half jaar tot clubtopscorer te kronen. Dit seizoen moest de worstelende Duitser zijn basisplek afstaan, voor de winterstop aan Reza Ghoochannejhad en vorige maand aan Mike van Duinen.

Thy, die in het najaar nog afzag van een avontuur in Thailand, heeft door de coronacrisis en het uitblijven van uitsluitsel over het competitieslot mogelijk zijn laatste wedstrijd voor PEC al gespeeld. Dat was tegen Fortuna Sittard, waar hij de Zwolse degradatiekandidaat in de slotminuut uit een penalty naast de concurrent schoot.

RKC-huurlingen

Wie zeker niet meer in actie komt voor PEC, is Stanley Elbers. De aanvaller wordt momenteel verhuurd aan RKC en komt niet in aanmerking voor contractverlenging. Hetzelfde geldt voor Rick Dekker, die in januari al meldde dat het zesde seizoen tevens zijn laatste zou worden in het shirt van PEC. Ook Jarni Koorman komt (vooralsnog) niet in aanmerking voor een langer verblijf.

Dennis Johnsen en Rico Strieder, respectievelijk geleend van Ajax en FC Utrecht, keren terug naar hun club. PEC laat verder weten dat de verhuurde Clint Leemans (RKC) en Zian Flemming (NEC) in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan zullen sluiten bij PEC.