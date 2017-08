Thomas naar huis voor interlands

Voor de Kiwi’s staat in het tweeluik, de finale van Oceanië, veel op het spel. Nieuw-Zeeland kan een play-off-ticket bemachtigen. Als de winnaar van Oceanië daarna ook de nummer vijf van Zuid-Amerika verslaat, plaatst Nieuw-Zeeland zich voor het WK in Rusland volgend jaar. Momenteel bezet Argentinië de vijfde plaats in Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule.