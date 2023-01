Thomas van den Belt (21) wil geschiedenis schrijven met PEC Zwolle: ‘We zijn met iets moois bezig, daar wil ik niet zomaar uitstappen’

Mens & Sport Hoe een like op LinkedIn de wereld van de Zwolse voetbal­trai­ner Yassine Assa op zijn kop zette

Dicht bij Mekka én techniektrainer bij een van de grootste clubs uit het Midden-Oosten. Voor Yassine Assa, de Zwollenaar die sinds deze zomer werkzaam is bij Al Ittihad in Saudi-Arabië, had een like op LinkedIn niet beter kunnen uitpakken.

2 december