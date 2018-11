Thomas van den Belt speelt eerste duels in Oranje

VIDEO Kunstgras­ver­bod van de baan

15 november De conclusie na twee jaar vergaderen over de ‘Eredivisie nieuwe stijl’ is dat kunstgras niet verboden wordt en dat de competitieopzet hetzelfde blijft. Dat is gebleken uit de persconferentie over de ‘veranderagenda’ van de competitie na de Vergadering van Vennoten.