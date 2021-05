Thomas van den Belt ziet contractverlenging bij PEC als beloning voor afgelopen seizoen

PEC Zwolle Vrouwen laat het punt liggen tegen Heerenveen

21 mei De wedstrijd om de vijfde plaats, wie is the best of the rest. Zo werd de ontmoeting tussen de vrouwen van Heerenveen en PEC Zwolle vooraf bestempeld. Een echte strijd werd het nooit, wel was er een winnaar, namelijk Heerenveen (1-0).