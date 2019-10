Thy en Johnsen schieten PEC ronde verder na zege in zuidelijk Zeeland

Je kunt bij wijze van spreken over de hoofden van de Zeeuwse voetbalsupporters lopen, deze dinsdagavond op het sportpark van HSV Hoek. Bij gebrek aan een club uit het betaalde voetbal is de hoop op de plaatselijke trots gevestigd. En dan komt ineens het grote PEC Zwolle op bezoek. ,,Zwolle gaat eraan”, zingen de Hoekse fans, vol vertrouwen in een bekerstunt van jewelste.

En waarom ook niet, zullen de Zeeuwen denken. Zo denderend draait PEC niet in de eredivisie. De 4-0 nederlaag bij Heracles Almelo staat nog op de netvliezen gebrand. En dan moet je drie dagen later, zonder al te veel vertrouwen, urenlang in de bus zitten naar Zeeland. Tegen een ploeg die wél de wind mee heeft: tweede in de derde divisie, dertig goals in tien wedstrijden. Keurige cijfers.

Niet voor niets heeft PEC het lastig met de topamateurclub. De mogelijkheden zijn logischerwijs voor de Zwollenaren, maar Lennart Thy (lat), Vito van Crooij (zijnet) en Dennis Johnsen (keeper) krijgen de bal er niet in. De eredivisionist speelt slordig en een serieuze kansenregen - die je tegen ploegen van dit niveau wel mag verwachten - blijft uit.

Openingsgoal Thy

De 0-0 stand blijft een tijdje op het bord prijken. Tot minuut 58, als Hoek moet toestaan dat Lennart Thy voor de terechte 0-1 zorgt. De Duitse spits, die in de competitie zijn plekje is kwijtgeraakt aan Reza Ghoochannejhad, is scherp en scoort uit de rebound na een eerdere gemiste kans van invaller Iliass Bel Hassani. Hij is halverwege in de ploeg gekomen als invaller voor verdediger Thomas Lam, die na zijn blessure zijn eerste minuten in de hoofdmacht heeft gemaakt.

Na de bevrijdende 0-2 (Dennis Johnsen) en 0-3 (opnieuw Thy) sleept PEC Zwolle de zege over de streep. Ook omdat Hoek aanvallend amper wat te vertellen heeft en keeper Xavier Mous voor het eerst dit seizoen met een clean sheet tevreden van het veld kan stappen.

HSV Hoek-PEC Zwolle 0-3 (0-0). 58. Thy 0-1, 90. Johnsen 0-2, 90+2. Thy 0-3.