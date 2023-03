Thy redt PEC met twee goals voor leeg stavak en brengt Zwollenaren stap dichter bij promotie

Moeizaam was het, thuis tegen Jong FC Utrecht, maar PEC Zwolle kwam dankzij de 2-0 zege op hekkensluiter Jong FC Utrecht weer een stap dichter bij promotie. Lennart Thy was de matchwinner, scorend voor het stavak dat de hele wedstrijd leeg bleef. Extra goed nieuws kwam uit Almelo, waar concurrenten Heracles en Almere City FC niet verder kwamen dan een remise (1-1).

Lennart Thy krijgt de bal voor zijn voet en knalt raak. De wedstrijd PEC Zwolle - Jong Utrecht is 58 minuten oud en eindelijk valt de bevrijdende 1-0. Het is de derde keer op rij dat de Duitser scoort en zijn zestiende goal in 29 duels. Prima cijfers voor een spits.

Toch is zijn positie bij PEC niet onomstreden en moest Thy in de afgelopen vier duels drie keer Tolis Vellios voor zich dulden. Thy liet in de afgelopen maanden zien niet altijd even effectief te zijn. Nu viel de keuze van Dick Schreuder weer op de Duitser, die in de eerste helft nog niet overtuigde.

Opnieuw bepalend

Zo had hij na een klein halfuur al de kans om de thuisploeg op voorsprong te zetten, toen hij oog in oog stond met doelman Kevin Gedellaa, maar niet scoorde. Ook na de rebound was de bal niet raak. Vlak voor rust had Thy de bal ook al voor het intikken, maar ging die bal naast. Na een uur was het dus eindelijk wel raak en daarmee was Thy opnieuw bepalend.

PEC Zwolle moest het vrijdagavond in de stromende regen doen zonder de steun van 1500 supporters op de Noordtribune. De stavakken moesten leeg blijven vanwege eerder wangedrag. Hoewel een aantal van die supporters elders in het stadion een plek hadden gevonden, was de stilte op de tribunes hoorbaar.

Loeren op de counter

Dat terwijl de Zwollenaren juist in deze wedstrijd wel behoefte hadden aan goede steun in de rug. De ploeg van trainer Dick Schreuder had ruim 80 procent balbezit, maar de Utrechters loerden op de counter en kwamen daarmee een aantal keer gevaarlijk voor het doel van Jasper Schendelaar. PEC had moeite met het doorbreken van de muur van FC Utrecht.

Het doelpunt van Thy was de enige opleving van de avond. Grote kansen voor de Zwollenaren bleven daarna uit en dus was de wedstrijd wel gespeeld. Op een kopkans van Jong FC Utrecht in de slotfase na, kwam de overwinning voor de Zwollenaren niet meer in gevaar.

Gelijkspel gunstig

Daarmee kon de blik richting Almelo, waar de twee grootste concurrenten Heracles en Almere City elkaar troffen. Vooraf hoopte aanvoerder Bram van Polen op een overwinning van Almere City, om zo de kans op een kampioenschap voor PEC Zwolle groter te maken. Dat zat er niet in, maar het gelijkspel is ook gunstig voor PEC.

De voorsprong van de koploper op nummer twee Heracles Almelo wordt daarmee vijf punten. Nummer drie Almere City staat op negentien punten, maar heeft maandag nog het inhaalduel tegen Jong FC Utrecht te gaan.

PEC Zwolle - Jong FC Utrecht 2-0 (0-0). 58. Lennart Thy 1-0, 92. Thy 2-0.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Beelen, Van Hintum; Görlich (59. Vellios), Van den Belt, Thomas (46. Fontana), D. van den Berg; Huiberts, Medunjanin (75. Chirino); Thy.

