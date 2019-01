Tijd voor de derde divisie: ‘Er valt nu voor het eerst écht wat te winnen’

PEC Zwolle wil met het beloftenteam de voetbalpiramide in, te beginnen in de derde divisie. De Keuken Kampioen Divisie wordt op termijn als ‘interessant’ gezien. Daarom kiest de club voor een kwaliteitsslag. Negen talenten passen niet in de plannen en moeten per direct vertrekken.

Als de spelers van Jong PEC Zwolle donderdag horen dat ze zich de volgende dag moeten melden voor een gesprek, wordt in eerste instantie schouderophalend gereageerd. Het zal wel een praatje over de voortgang zijn, vermoeden de talenten. Zoals elk half jaar gebeurt. En dus wandelen de spelers vrijdagochtend nietsvermoedend de kleedkamer in. Het is even na achten. Trainer Mark Looms, teammanager Isaak Teunis en keeperstrainer René Grotenhuis zijn er ook. Een paar uur later is de PEC Zwolle-droom van negen voetballers voorbij. Plotseling, midden in het seizoen, zeven dagen voordat de transfermarkt sluit. Wat heerst? Verbazing, verdriet en vooral boosheid.

Kwaliteitsslag

De ambitie van PEC Zwolle is duidelijk: de voetbalpiramide in. In de derde divisie wekelijks spelen tegen topamateurteams in plaats van talentvolle leeftijdsgenoten. De club wil weg uit de beloftencompetitie, die met potjes op de maandagavond voor een handvol toeschouwers best troosteloos oogt. Via de derde divisie hoopt de club de stap naar de tweede divisie te maken. En op termijn wordt zelfs de Keuken Kampioen Divisie als ‘interessant’ gezien. Om dat te bewerkstelligen, kiest de club voor een kwaliteitsslag. Negen voetballers moeten het veld ruimen.

,,Je weet dat de kans bestaat dat je kunt afvallen, daar moet je dus mee dealen”, zegt Joran Swart, een van de spelers die per direct vertrekt. ,,Maar de manier waarop, een paar dagen voor het sluiten van de transferperiode, heb ik nog nooit meegemaakt. We kunnen geen kant op.”

De transfermarkt sluit bijna en zomaar tussentijds overstappen naar de amateurs is niet mogelijk. Dat kan alleen bij een gewijzigde studie-, werk- of woonsituatie.

Niet eerder

Bij de timing van PEC Zwolle kun je dus je vraagtekens zetten. Veel spelers zitten nu zonder club of studie. Swart noemt het ‘een verloren jaar’. Volgens technisch directeur Gerard Nijkamp kon de boodschap simpelweg niet eerder worden overgebracht. ,,Als onze plannen op 1 januari al helemaal duidelijk waren, dan hadden we het op 2 januari gecommuniceerd. Maar dat was niet zo.”

Volledig scherm Mark Looms (links), de trainer van het beloftenteam van PEC Zwolle. © Pedro Sluiter Foto

Dat had onder meer te maken met de komst van Jaap Stam als nieuwe hoofdtrainer. Al was zijn inbreng niet doorslaggevend, benadrukt Nijkamp. ,,Jaap had een stem, net als Mark Looms, maar geen grote invloed. Ik neem het besluit. We willen graag de piramide in en nu dient de mogelijkheid zich aan. Onze beloften hebben jarenlang veredelde oefenwedstrijden gespeeld. Nu valt er voor het eerst écht wat te winnen.” De promotiewens van PEC Zwolle is niet vanzelfsprekend; FC Twente en Heracles hebben al aangegeven niet de derde divisie in te willen.

Het selecte groepje beloftenspelers dat overblijft, wordt aangevuld met talenten uit PEC O19 en reserves van het eerste elftal. De in de zomer gekomen Pantelis Panourgias, Dean Huiberts en Jan Quispel zijn speelgerechtigd voor de tweede helft van het seizoen. Die begon dinsdagavond in eigen huis met een eenvoudige zege op Jong RKC Waalwijk (3-0).

Contract

Mocht Jong PEC Zwolle via de kampioenspoule promoveren naar de derde divisie, dan moet de club een selectie met minstens drie contractspelers hebben. Reserves van de hoofdmacht mogen meedoen, mits ze 23 jaar of jonger zijn. Voor voetballers die ouder zijn en bijvoorbeeld terugkeren van een blessure, wil PEC Zwolle minstens één keer per maand een oefenwedstrijd inplannen.