Titelaspiraties Jong PEC Zwolle lopen deuk op, blessure Van der Hart

Dramatisch begin en spectaculair slot bezorgen PEC zesde uitnederlaag op rij

7 april PEC Zwolle is in Limburg tegen de zesde opeenvolgende uitnederlaag en kostbaar puntverlies in de strijd om Europees voetbal aangelopen. De ploeg van trainer John van ’t Schip knokte zich terug van een dramatische openingsfase, maar bleef na een spectaculair slot alsnog met lege handen: 3-2.