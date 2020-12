Toch nog een uitzege in 2020: PEC Zwolle rekent mede dankzij Van Duinen in Den Haag af met ADO

In heel 2020 won PEC Zwolle geen enkele keer op vreemde bodem. Tot de laatste uitwedstrijd van het jaar. Met dank aan Mike van Duinen en Clint Leemans pakte het elftal van trainer John Stegeman drie heel belangrijke punten bij ADO Den Haag: 0-2. De club uit Overijssel gaat als nummer 11 van de eredivisie de winterstop in.

Hij juichte niet. Zelfs een brede glimlach bleef uit. Maar oh, wat was het doelpunt van Mike van Duinen tegen zijn geliefde oude club ADO Den Haag, gemaakt na 51 minuten voetballen, belangrijk voor PEC Zwolle. Het bleek een aanzet tot de eerste uitzege van 2020 (0-2).

De voorzet van rechtsback Sai van Wermeskerken viel panklaar op het hoofd van Van Duinen, die ADO-keeper Luuk Koopmans kansloos liet. Het was voor de linksbuiten van PEC de eerste keer dat hij scoorde tegen de club uit zijn stad. Vandaar ook zijn ingetogen reactie; Van Duinen zei nog net geen ‘sorry’.

Doelpuntendroogte

Het was voor PEC alweer een tijdje geleden dat het een treffer had gemaakt. De laatste keer was op pakjesavond, thuis tegen Vitesse (2-1). Ook toen was Van Duinen, weliswaar vanaf de strafschopstip, de doelpuntenmaker. Maar in de opeenvolgende duels met Ajax, Excelsior en FC Emmen bleef de Zwolse formatie doelpuntloos.

Tot deze woensdagavond in Den Haag, tegen de nummer 17 van de eredivisie. Een ploeg die dit kalenderjaar pas dertien punten pakte en het degradatiespook al het hele seizoen boven het stadion ziet zweven.

Maar omdat de verschillen in punten onder in de eredivisie helemaal niet zo groot zijn, kon PEC zich geen averij veroorloven in Den Haag. Zeker niet na de oersaaie 0-0 van vrijdag tegen hekkensluiter FC Emmen.

Klaplong

Tegen ADO verraste Stegeman met zijn opstelling. Zo had de coach een basisplaats in petto voor Reza Ghoochannejhad, de spits die in de eerste seizoenshelft voornamelijk de bank warmhield. Ook Pelle Clement begon, wat betekende dat Yuta Nakayama en Jesper Drost genoegen moesten nemen met een reserverol.

Ghoochannejhad speelde ook vanwege de afwezigheid van Slobodan Tedic. De Serviër viel tegen Emmen al vroeg uit met ribproblemen. Woensdag bleek dat de spits met een klaplong is opgenomen in het ziekenhuis. Ook Mustafa Saymak was niet fit genoeg om in actie te komen.

Desondanks bleef het sterkere PEC vrij eenvoudig overeind tegen ADO, dat amper gevaarlijk werd. Na het doelpunt van Van Duinen was het wachten op de 0-2. Die goal viel dan ook, vlak voor tijd, via Clint Leemans. De invaller haalde uit met links en besloot daarmee 2020 toch nog met een vrolijke noot.

ADO Den Haag-PEC Zwolle 0-2 (0-0). 51. Van Duinen 0-1, 84. Leemans 0-2.

Opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal; Strieder (83. Nakayama), Huiberts (83. Lam), Clement (64. Leemans); Reijnders, Ghoochannejhad (74. Drost), Van Duinen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.