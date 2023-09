Toch nog nieuwe back voor PEC Zwolle? Familia-Castillo op proef

PEC-verdediger legt op vakantie in Spanje de basis voor zijn vaste plek: ‘Mijn vriendin werd er gek van’

Sam Kersten is misschien wel de meest verrassende naam in de basiself van PEC Zwolle. Bij de eerste overwinning van het seizoen, thuis tegen FC Utrecht (1-0), maakte de verdediger een goede indruk. De basis daarvoor legde hij tijdens zijn vakantie in Spanje. ,,Mijn vriendin werd er gek van.”