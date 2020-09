Toekomst van Jarni Koorman ligt na rondgang langs Deventer en Fürth bij TOP Oss

Koorman belandde via FC Twente bij PEC Zwolle, waar hij vorig seizoen zijn basisdebuut maakte in de eredivisie. De middenvelder speelde in februari en maart drie keer mee. Nadat zijn contract niet werd verlengd leverden stages bij Go Ahead Eagles en Greuther Fürth (tweede Bundesliga) niets op voor Koorman. In Brabant was het wel raak.