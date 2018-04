Toptransfer naar Ajax en avontuur in Japan voor e-sporter van PEC Zwolle

Het contract van Van Uden bij PEC, dat nog een paar maanden doorliep, is in Zwolle verscheurd om zijn toptransfer naar Ajax en vooral ook de onmiddellijke verhuur aan Sagan Tosu, met wie de club samenwerkt, mogelijk te maken. In Japan gaat de eJ-League spoedig van start. Van Uden is de eerste speler uit de Nederlandse competitie die zijn opwachting zal maken in een digitale, buitenlandse competitie.

Van Uden werd vorig jaar door PEC Zwolle vastgelegd als nieuwe online FIFA-gamer van de club. Hij eindigde op de elfde plek in de e-divisie, waarna hij zijn joystick afstond aan Stefan Vellinga, om aan internationale toernooien deel te kunnen nemen. Zo trok hij naar Barcelona om mee te doen aan de eWorld Cup 2018.

Prijzen

In Japan gaat hij een nieuw avontuur aan, maar bij Ajax keert Van Uden terug op bekend terrein. De gamer was als doelman actief in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Zo speelde hij onder meer samen met Matthijs de Ligt en Justin Kluivert. Bij Ajax redde Van Uden het niet, waarna hij in de jeugdopleiding van Almere City belandden.