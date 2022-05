Trainer Dick Schreuder kraakt professionaliteit van PEC: ‘Wat ik hier aantrof, kan gewoon niet meer’

Degradatie van PEC Zwolle is klap voor de stad: ‘Merkwaarde zal dramatisch dalen’ (maar er is ook hoop)

Nu de degradatie van PEC Zwolle een feit is, rijst de vraagt wat dat met het imago en de bekendheid van stad en regio doet. De twee-eenheid, met de voetbalclub als verbinder. De merkwaarde van Zwolle zal dramatisch dalen, vrezen experts. ,,Je stond iedere zondag via Studio Sport in de belangstelling van twee à drie miljoen televisiekijkers. Dat ga je missen.”

