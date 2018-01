Trainer helpt Sandler aan historische stap

Voor Sandler (20) staan na slechts zestien competitieduels de grote clubs in de winterstop al in de rij. AZ, vanavond tegenstander in de kwartfinale van de KNVB-beker, doet een bod, PSV-directeur Marcel Brands neemt een kijkje tegen NAC en ook vanuit omringende landen kloppen clubs aan bij PEC. Voor de verdediger, die na zijn overstap uit de Ajax-jeugd in 2016 nog in het bezit is van een relatief klein loon, is een nieuw contract in Zwolle ineens niet zo interessant meer.