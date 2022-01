Trainer PEC blij met zege op Heerenveen, maar loopt nog geen polonaise: ‘We staan nog wel laatste’

Door de 1-0 zege, zaterdag op SC Heerenveen, pakte PEC Zwolle in de laatste twee duels evenveel punten als de gehele eerste helft van het seizoen. Het zorgde voor een enorme glimlach op gezicht van trainer Dick Schreuder. ,,Fantastisch natuurlijk. Al zijn we er natuurlijk nog lang niet. We staan nog altijd laatste.”

Schreuder stond er ontspannen bij, zo’n half uur na de overwinning op de Friezen. En dat was niet alleen omdat PEC voor de tweede keer op rij had gewonnen. De trainer was ook trots dat zijn spelers zich niet gek hadden laten maken door de uitschakeling, afgelopen woensdag in de beker tegen NAC Breda. ,,Ik kan dan ook niks anders doen dan ze complimenteren.”

Ook omdat PEC zaterdag in het lege Abe Lenstra Stadion aan de wedstrijd begon, zoals Schreuder van zijn spelers verwachtte. Met veel pressing en hoog drukken. Het leidde direct tot enkele kansen aan Zwolse zijde. De 1-0 was dan ook zeker verdiend, aldus Schreuder die Bram van Polen al na 11 minuten vanaf 11 meter zag scoren. ,,Het was alleen jammer dat we dat de eerste helft niet lang konden volhouden en Heerenveen terug in de wedstrijd lieten komen.”

Vertrouwen

Maar de Zwollenaren, waar aanvaller Daishwan Redan in de basis begon omdat Gervane Kastaneer tegen NAC was gestart, hielden stand, mede dankzij Kostas Lamprou. De Griekse doelman redde onder meer een inzet van Musaba. De zege gaf Schreuder een lekker gevoel, al loopt hij nog altijd geen polonaise. ,,We hebben weliswaar gewonnen. En dat is natuurlijk mooi. Dat geeft de jongens zoveel vertrouwen. Maar goed, we zijn er natuurlijk nog niet. We staan nog wel laatste.”

Omdat komend weekeinde geen speelronde is, blijft dat voorlopig ook nog even het geval. Wel speelt PEC aanstaande donderdag een oefenduel in Duitsland, tegen Werder Bremen. ,,Dat gaat weliswaar niet om de punten, maar het geeft de spelers wel weer de kans om weer wat speelminuten te pakken.”