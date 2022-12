Trainer Schreuder ziet dat rust PEC Zwolle goed heeft gedaan, maar ‘makkelijke duels bestaan nu niet’

PollPEC Zwolle hervat maandagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport (21.00 uur). Trainer Dick Schreuder kan daarbij waarschijnlijk niet beschikken over spits Tolis Vellios. Thomas Beelen is weer fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

Of Beelen ook kan beginnen, weet Schreuder nog niet. De verdediger, die aan het begin van het seizoen een basisplaats veroverde, raakte in oktober geblesseerd aan zijn knie en moest geopereerd worden.

,,De vraag is of het verstandig is om met hem te beginnen. Vrijdag spelen we alweer tegen Roda JC, dus we moeten goed kijken wat het beste is. Als we hem nu bijvoorbeeld zestig minuten zouden laten spelen, is het risico groter dat het weer de mindere kant op gaat. We moeten die afweging nog maken.”

Poll Wat wordt PEC Zwolle - Helmond Sport? Overwinning PEC Zwolle

Gelijkspel

Overwinning Helmond Sport Wat wordt PEC Zwolle - Helmond Sport? Overwinning PEC Zwolle (88%)

Gelijkspel (5%)

Overwinning Helmond Sport (7%)

Vellios

Dean Huiberts, Ryan Thomas, Dean Guezen, Sven Zitman en Stijn Meijer zijn er in elk geval niet bij. Spits Tolis Vellios was afgelopen week bij het oefenduel tegen VfL Bochum afwezig vanwege een liesblessure en is waarschijnlijk niet op tijd fit om deel uit te maken van de wedstrijdselectie tegen Helmond Sport.

Schreuder heeft de indruk dat de periode van rust zijn team goed heeft gedaan. De ploeg speelde op 19 november de laatste wedstrijd tegen NAC Breda. Daarna waren de spelers een week vrij, vervolgens volgde er een trainingskamp in Spanje.

Quote Het is een moeilijke situatie, want je speelt nu tussendoor weer twee wedstrij­den en bent dan weer drie weken vrij Dick Schreuder, PEC Zwolle

,,We weten na deze twee wedstrijden natuurlijk pas echt hoe goed die planning was, maar tot nu toe vind ik dat het goed is opgepakt door de spelersgroep. Het is een moeilijke situatie, want je speelt nu tussendoor weer twee wedstrijden en bent dan weer drie weken vrij. Daarna volgt een lange tweede seizoenshelft die je goed hoopt door te komen. Uiteindelijk heeft iedereen in de competitie daarmee te maken en hebben alle trainers ook ongeveer hetzelfde gedaan.”

Oogt goed

De trainer merkt dat de sfeer in de groep goed is. De ploeg was goed in vorm en heeft de laatste drie duels gewonnen en hoopt die lijn tegen nummer achttien Helmond Sport door te zetten. ,,Het oogt allemaal nog steeds goed bij ons, maar we weten ook dat geen enkele wedstrijd in deze competitie makkelijk is."

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, R. van den Berg, Van Hintum; Görlich, Van den Belt, D. van den Berg, Tutuarima; Mrkonjic, Taha; Thy.