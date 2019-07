Trainer Stegeman bombardeert Mous tot eerste keeper PEC Zwolle

Vorige week kondigde trainer John Stegeman al aan dat de keeper die tegen Asteras Tripolis onder de lat staat, ook zijn eerste man in de competitie wordt. De keuze is dus gevallen op Mous, iets wat zich vrijdagavond op de afsluitende training al aftekende.

Kenneth Paal zit tegen de Grieken op de bank. Omdat de linksback tegen Willem II geschorst is, kiest Stegeman in het laatste oefenduel voor Yuta Nakayama op de linkerflank. Rick Dekker staat centraal achterin, Clint Leemans is middenvelder. Ook opvallend is de basisplaats van Stanley Elbers, die Vito van Crooij op de bank houdt.