Transfer Marinus afgerond: 'Kans op speelminuten is in Emmen groter'

In Emmen wil Marinus meer aan spelen toekomen, meldt hij op de website van zijn oude werkgever. ,,PEC Zwolle gaat mij aan het hart, hier heb ik mogen debuteren in de eredivisie en heel mooie wedstrijden gespeeld. De afgelopen periode was voor mij persoonlijk wat minder rooskleurig, omdat ik door de nodige blessures veel langs de lijn heb gestaan. In Emmen is de kans op speelminuten voor mij nu dan ook groter dan in Zwolle."