‘Transfervrije’ Saymak ondergaat vrijdag medische keuring bij PEC Zwolle

geheim Stegeman doet het nu tóch: ook hij gaat met PEC Zwolle voortaan besloten trainingen houden

20 augustus PEC Zwolle-trainer John Stegeman kiest ervoor om voortaan minimaal één keer per week besloten te trainen. Dat gaat per direct in: vrijdag, twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam, is de oefensessie niet toegankelijk voor supporters en journalisten.