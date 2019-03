Treffen Jong PEC Zwolle en Jong Feyenoord opnieuw verplaatst

PEC zag af van de originele datum omdat de hoofdmacht in die week, als gevolg van het verplaatste uitduel met Ajax, al drie wedstrijden voor de kiezen kreeg. Veel Zwolse reserves maken hun minuten in het beloftenteam.

Jong PEC - Jong Feyenoord is nu ingepland op dinsdag 2 mei. Om 14.00 uur vindt de aftrap van het duel in de beloftencompetitie plaats in Zwolle.