Treffer Parzyszek heeft ondanks nederlaag veel waarde

Wat Parzyszek vrijdag vergat, deed hij zaterdag alsnog. Bij materiaalvrouw Nadja Olthuis scoorde hij een zwarte benzinestift, waarmee hij op een ondershirt de emotionele boodschap voor zijn moeder schreef. ,,Ik dacht: dit is het moment. Ik had vandaag zo'n gevoel dat ik kon scoren en dat zij het nog meemaakt. Dit is het minste wat ik kan doen voor de vrouw die alles voor me heeft gedaan."

Dapper

'Kocham cie mama' was op zijn witte ondershirt te lezen nadat Parzyszek tegen Heracles na een fraaie steekbal van Younes Namli de 1-1 voor zijn rekening nam. Oftewel: Ik hou van je, mama. Zo bedankte de geplaagde spits zijn dappere moeder, zoals hij eerder een tekst over haar op zijn schouder liet tekenen, nog maar eens voor alles wat zij de afgelopen 25 jaar voor hem heeft betekend.

Dat is in haar geval heel wat. Toen Hania Parzyszek in Polen zwanger was van Piotr, liet haar toenmalige partner haar kiezen tussen hem en het kind. De vrouw koos voor de baby en vluchtte vijf jaar later naar Nederland om kleine Piotr een beter bestaan te bezorgen. Dat lukte. Haar zoon werd profvoetballer. Maar Hania werd zelf ziek. Al negen jaar vecht ze tegen tumoren en voor haar leven.

Nu kan ze zelfs niet meer behandeld worden, weet Parzyszek. ,,Ik weet niet of ze dit meekrijgt. In zo'n fase is het al. Ik weet dat mijn stiefvader in elk geval de televisie heeft aangezet en dat ze zeker hebben gekeken. Privé is het heel moeilijk, maar ik heb al heel veel gezien en meegemaakt. Daarom kan ik ermee omgaan. Op het veld haal ik er kracht uit, en daarom train ik misschien scherper en mocht ik misschien weer spelen."

Rentree

Van trainer John van 't Schip kreeg Parzyszek vrijdagochtend te horen dat hij de spits zou zijn tegen Heracles. Eerder die week had de tot pinchhitter verworden aanvaller twee keer gescoord in een oefenduel met de reserves van FC Twente. Zijn eerste basisplek sinds eind oktober dankte Parzyszek volgens zijn coach meer nog aan de manier waarop hij zich tijdens trainingen had gemanifesteerd.

,,Het voelde goed om weer eens te beginnen. Ik heb hier hard voor gewerkt. Het doelpunt is mooi, maar ik had liever gewonnen", zei Parzyszek na zijn rentree in de basis, waarmee hij de derde opeenvolgende nederlaag van PEC Zwolle ondanks zijn treffer niet kon voorkomen. ,,Ik denk dat het wel aardig ging. In de tweede helft was ik voetballend van waarde. Ik had alleen graag nog een keer gescoord."

