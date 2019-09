Trefzekere PEC-debutant Reza Ghoochannejhad: Allemansvriend, muzikant en polyglot in een dozijn vol avonturen

Volledig scherm Iranees Reza Ghoochannejhad; van de eerste divisie naar België,naar Engeland, Kuwait, Qatar, Cyprus, Australië en weer terug. © Henri van der Beek

Sc Heerenveen 2005-2009; 2 (0) / Johnny Jansen, voormalig jeugdtrainer Ghoochannejhad

,,Hij was een jaar of zestien toen ik hem in de B1 van Heerenveen kreeg. Reza was een heel open en enthousiaste jongen die veel contact met zijn omgeving maakte. Hij was altijd aan het uitdagen door spelletjes te verzinnen tijdens trainingen. Tijdens een rondootje of tijdens een afwerkvorm maakte hij er bijvoorbeeld een wedstrijd van met zijn maatje en keeper Agil Etemadi. Reza legde de lat altijd hoger. Dan deed ik ook bij hem.”

,,Ik herinner me dat hij tijdens de Otten Cup in Eindhoven werd verkozen tot speler van het toernooi. Daarna raakte hij als A-junior zwaar geblesseerd. Hij had ook toen een enorme drive om terug te komen. Ik had alleen wel het gevoel dat hij na zijn blessure een tikkeltje aan snelheid verloor. Hij was eerder niet alleen vaardig, maar ook echt snel. Als we gingen kappen en draaien tussen de hoedjes door, dan vloog hij er werkelijk doorheen.”

Volledig scherm Reza Ghoochannejhad, hurkend de derde van rechts, viert de titel met Heerenveen B1. Ook op de foto: Lasse Schöne (staand vijfde van links), de gebroeders Drost (staand), huidig hoofdtrainer Johnny Jansen (staan, helemaal rechts) en links daarvan Joey van den Berg. © Sc Heerenveen

,,Reza is een pientere jongen. Dat merkte ik aan hoe snel hij tactische instructies oppikte, maar ook aan zijn communicatie. Hij had altijd een verhaal paraat. Mindere punten? Nou, ik heb hem wel eens uit het veld gehaald. Vooral tegen mindere tegenstanders had de pingelaar in hem het gevoel dat hij het zelf kon doen. Dan was hij zo lang aan de bal dat ik hem bij me riep en zei: ‘ga jij op dat veld maar voor jezelf bezig.’”

,,Het was een heel mooie periode met een heel talentvolle groep, waar ook Lasse Schöne, Joey van den Berg, Oguzhan Türk en de gebroeders Drost van uitmaakten. We werden kampioen en wonnen ook de beker en de Super Cup. Reza’s ouders waren vrijwel overal bij. Die waren gek met hem. Hij werd steeds meer een echte teamplayer. Een betrokken en collegiale jongen ook die heel balvast was.”

,,De concurrentie was met spitsen als Klaas-Jan Huntelaar moordend. Daarom vonden we bij Heerenveen dat hij elders minuten moest maken. Dat hij uiteindelijk doorgebroken is, verbaast mij niet. Het is een heel bruikbare speler. Zijn naam viel deze zomer opnieuw bij ons, maar uiteindelijk hebben voor een ander type spits gekozen.”

Go Ahead Eagles 2007 en 2009; 23 (10) / Adrie Steenbergen, voormalig teammanager

,,Reza heeft twee keer een half jaar voor ons gespeeld. Daarin heb ik hem leren kennen als een echte familieman en een sympathieke en intelligente jongen. Hij studeerde in die tijd ook rechten op de Vrije Universiteit. Daar ging hij dan ook vol voor. Het is namelijk een jongen die niet verzaakt, ook niet op het veld.

,,In zijn tweede periode vertrok hij in de winterstop naar Cambuur. Dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Veel supporters waren daar niet blij mee hier, ook omdat hij het aardig deed. Tussen mij en hem heeft dat nooit een wig gedreven. Het contact is wel gebleven. Niet frequent, maar ik heb hem bijvoorbeeld gefeliciteerd met zijn overstap naar de buren. Daarop stelde hij voor maar snel een bakkie te doen samen, nu hij weer redelijk in de buurt woont.”

Volledig scherm Reza Ghoochannejhad namens Go Ahead Eagles in actie tegen Veendam-verdediger Angelo Cijntje. ,,Het was niet dat hij het riep, maar je merkte toen al wel dat zijn insteek was om zoveel mogelijk van de wereld te zien.” © Orange Pictures

,,Aan zijn eerste periode kwam abrupt een eind omdat hij in een oefenduel een zware knieblessure opliep. Je zag daarvoor en in zijn tweede periode wel dat hij veel en gemakkelijk scoort als lopende en voetballende spits. Daarin is hij in de loop van zijn carrière wel wisselvallig geweest.”

,,Het was niet dat hij het riep, maar je merkte toen al wel dat zijn insteek was om zoveel mogelijk van de wereld te zien. Dat is aardig gelukt. En ik zag dat hij na zijn eerste wedstrijd voor PEC een 10 had gekregen van de verslaggever van de Stentor. Nou, dan kan hij nu wel op zijn hoogtepunt stoppen”, besluit Steenbergen met een knipoog.

FC Emmen 2008-2009; 12 (1) / Paul Krabbe, interim-coach en voormalig trainer PEC Zwolle

,,We stonden onderaan toen ik als interim-coach instapte. Reza kwam in januari van Heerenveen en ik heb hem in de volgende maanden leren kennen als een correcte jongen, waar een goede kop op zit. Hij was totaal geen arrogante showpik. Ik vond hem een goede aanvaller met ‘killerskwaliteiten’. Reza had een goede band met Rahim Ouedraogo. Ik liet hem in Emmen vanaf de zijkant spelen omdat in die tijd in Rick ten Voorde een talent uit de A1 doorbrak bij de club.”

Cambuur 2010-2011; 37 (15) / Dennis van der Wal, oud-teamgenoot en voormalig speler van PEC Zwolle

,,Reza speelde bijna alles bij ons. Hij was technisch vaardig en had een neusje voor de goal. Toen zag ik de potentie al en wist ik dat Cambuur niet zijn eindstation was. Hij speelde hangend op rechts, ook omdat we in Mark de Vries een heel goede spits hadden. Ik stand achter Reza en kon het heel goed met hem vinden, omdat het ook gewoon een heel sociale jongen is. In dat half jaar dat ik daar speelde heb ik veel lol gehad. Ook met hem.”

Volledig scherm Reza Ghoochannejhad met Mark de Vries tijdens een wedstrijd van Cambuur. © Orange Pictures

Sint Truiden 2011-2012; 33 (17) / Bram Castro, voormalig doelman Heracles en teamgenoot in België

,,Samen met Bruno Andrade kwam hij uit de eerste divisie in Nederland. Eigenlijk als een grote onbekende. Hij werkte een conditieachterstand weg en het duurde vervolgens niet lang voor de supporters hem leerden kennen. Reza scoorde veel, ook omdat hij alle penalty's nam en benutte. We bungelden onderin maar hij was gedeeld topscorer en ontpopte zich al snel tot publiekslieveling. Dat kwam ook door zijn speelwijze.”

Volledig scherm Reza Ghoochannejhad in actie namens Sint Truiden, in een oefenduel met Sparta. ,,Ik leerde de spits in Reza als doelman tijdens trainingen goed kennen. Reza heeft een fantastisch linkerbeen, is sterk en gebruikt zijn kont goed tegen verdedigers.” © Carla Vos

,,Wat me opviel, was ook dat hij onmiddellijk goed in de groep lag. Reza is een sociale jongen die zich heel goed kan aanpassen. Van de verschillen tussen de Nederlandse en Belgische cultuur merkte je niets bij hem. Hij kwam alleen over van Cambuur maar hij heeft nooit aanpassingsproblemen gekend. In de kleedkamer maakte hij grapjes. Typische voetbalhumor die hij zelf ook verdragen kon. Hij kon echt met iedereen goed overweg. Zo kon hij zowel met de Belgische als met de buitenlandse jongens een hapje eten. In die zin verwondert het mij ook niet dat hij voor veel clubs en in veel landen heeft gespeeld.”

,,Drie van die clubs behoren tot het netwerk van Roland Duchâtelet. Een Belgische miljardair die achtereenvolgens Sint Truiden, Standard Luik en Charlton Athletic kocht. Ook had hij aandelen in Carl Zeiss Jena, Alcorcon en Ujpest. De transfer van Reza naar Standard Luik was dus niet onlogisch, maar kwam hem wel echt toe. Hij had bij ons in Limburg echt een topseizoen. Ik leerde hem als doelman tijdens trainingen natuurlijk goed kennen als spits. Reza heeft een fantastisch linkerbeen, is sterk en gebruikt zijn kont heel goed tegen verdedigers.”

,,Ik ben hem later nog tegengekomen toen we met Heracles tegen Heerenveen speelden. Ook liep ik hem in een winkelcentrum nog eens tegen het lijf. Het weerzien is dan altijd heel hartelijk. Het is gewoon een fijne jongen.”

Standard Luik 2013; 10 (4) / Ronnie Stam, voormalig Feyenoorder en teamgenoot in Luik

,,Toen ik vanuit Engeland naar Standard Luik ging, zat Reza er al. Wat ik vreemd vond, is dat hij wel altijd goed en sterk trainde, maar vaak niet eens bij de wedstrijdselectie zat. Wat ik echt knap vond, is dat hij desondanks altijd honderd procent af. De trainde stelde twee spitsen op. Michy Batshuayi, die later naar Chelsea ging, en Ezekiel, die de honderd meter in vijf seconden liep. Zo konden we goed counteren.”

,,Reza is een op-en-top-prof. Dat was kennelijk niet genoeg. Dat vond ik vreemd, omdat met zijn voetballende kwaliteiten ook weinig mis was. Hij was balvast, technisch goed en hij had scorend vermogen. Ik zag alleen gelijk dat het een goede voetballer was. Het enige wat Reza misschien een beetje miste, was snelheid.”

Volledig scherm Reza Ghoochannejhad was minder gelukkig bij Standard Luik: ,,Wat ik vreemd vond, is dat hij wel altijd goed en sterk trainde, maar vaak niet eens bij de wedstrijdselectie zat.” © AFP

,,Als persoon is hij rustig. Niet een jongen die snel op de voorgrond treedt. Toen ik uit Engeland kwam, was hij eigenlijk de enige die ik een beetje kende. Hij maakte me meteen wegwijs daar. De Zwitser Alessandro Iandoli, met wie Reza bevriend was, werd een gezamenlijke vriend. Dan zaten we vaak met zijn drieën in het krachthonk.”

,,Waar Reza mee te maken heeft, is dat een trainer het denk ik wel of niet in hem ziet zitten. Hij is fysiek ook sterk, kan zijn lichaam heel goed gebruiken in het draaien. Dat hij een spits met kwaliteiten is, heeft hij in Nederland meerdere malen bewezen. Ik denk dat dit zijn niveau is. Voor een club als PEC Zwolle, die op de Nederlandse manier speelt, kan hij een geweldige spits zijn. Dat heb je in de eerste wedstrijd wel gezien. Voor de top mist hij denk ik net dat beetje extra en een stukje snelheid.”

Charlton Athletic 2014-2016; 38 (3) / Piotr Parzyszek, voormalig PEC-spits en teamgenoot in Londen

,,Toen ik bij Charlton zat, speelde Reza redelijk veel. Hij was ook best populair onder de supporters omdat hij het type spits is dat blijft vechten. Voetballen in het Championship is alleen anders. Als je in Nederland een knie in de rug krijgt, weet je dat de scheidsrechter fluit. Daar wordt bijna nergens voor gefloten. Ik heb hem altijd een goede spits gevonden. Althans, hij kan ook op 10 spelen en misschien is het daardoor wel een soort 9,5.”

,,De zomer erna keerden we allebei terug. Reza had een WK achter de rug en was nog populairder geworden. Ik moest bij de reserves aansluiten. Volgens mij kon hij nog bij de hoofdmacht aansluiten. We wisten volgens mij alleen allebei dat we moesten vertrekken om aan speeltijd te komen. Hij ging naar Al Kuwait en ik naar Sint Truiden. Reza is een behulpzame, open jongen, die ook een eigen mening heeft. Bij Charlton was hij volgens mij ook een heel gerespecteerd persoon.”

,,Iets wat niemand over hem weet? Nou, die jongen kan geweldig zingen. Toen hij in de winter kwam, moest hij als nieuweling een liedje zingen. Dat deed hij geweldig, en met een mooie stem ook, want binnen de kortste keren was iedereen op dat R&B-nummer aan het meezingen en hadden we de grootste lol.”

Al Kuwait SC 2014; - / Reza Ghoochannejhad zelf

,,De periode in Kuwait en Qatar was geweldig. Het kwam net na een WK, ik kreeg een financieel niet te weigeren aanbod. Dat was een hele mooie ervaring. Na zes maanden bij Al-Kuwait was ik in de winterstop de topscorer van de competitie, met 11 goals in 10 wedstrijden. Ik moest daar alleen weg. Dat had te maken met een woordenwisseling met de eigenaar na een bekerwedstrijd. Sportief had hij weinig te zeggen. Mijn rendement was het probleem niet. We plaatsten ons met de hakken over de sloot voor de laatste ronde. Hij was niet tevreden over de manier waarop dat ging. Ik had daar natuurlijk mijn mening over. Die geef ik vaker. Ik gaf mijn mening op een respectvolle manier. Daar werd het alleen anders opgevangen. Hoewel we goed uit elkaar zijn gegaan, ontstond er frictie die leidde tot een breuk. Ik heb in Kuwait vrienden gemaakt voor het leven.”

Al Wakrah SC 2015; 9 (2) / Reza Ghoochannejhad zelf

,,Mijn tijd bij Al Wakrah duurde voor mijn gevoel iets tekort; zes maanden. Ik heb daar een hele leuke tijd gehad. Een geweldige ervaring. Sportief gezien is het verschil niet enorm. De topclubs, tevens topploegen in Azië vanwege de aanwezigheid van goede buitenlandse spelers, kunnen daar mee in de subtop van de eredivisie. Voetballend misschien niet, maar qua sluwigheid, slimmigheid en fysiek wel. Ik heb er veel vrienden aan overgehouden, waar ik nog steeds contact mee heb. Dit waren mijn meest lucratieve periode. Sportief was ik meer gewend in Europa. Financieel en qua avontuur was het geweldig. Ik kom er nog regelmatig. Ik wilde op zich langer blijven, maar ik had nog een contract bij Charlton. In Qatar had ik goede ervaringen met de mensen met wie ik werkte. Die relaties en verstandhoudingen zijn mij veel waard.”

Sc Heerenveen 2016-2018; 70 (29) / Jurgen Streppel, trainer van Al Jazira en voormalig Heerenveen-coach

,,Hij heeft het in Heerenveen echt fantastisch gedaan. Ik weet nog dat we in de winterstop op de derde plek stonden. Dat kwam ook omdat Reza het, eigenlijk net als de rest van de ploeg, heel goed gedaan had. Het is een heel prettige speler om mee samen te werken omdat hij een op-en-top-professional is. Hij is altijd met zijn lichaam bezig en heeft altijd een doel. In onze periode was dat bijvoorbeeld ook het WK in Rusland halen. Nou, dat is hem gelukt.”

,,Wat weinig mensen weten, is dat ik eerder een keer in Londen ben geweest om Reza naar Willem II te halen. We hadden onmiddellijk een klik, alsof we elkaar al jaren kenden. Met sommige mensen heb je dat. Ik had ook de indruk dat hij naar Tilburg zou komen, maar in die ene wedstrijd die hij daar nog speelde, blesseerde hij zijn knie. Daar baalde ik van.”

Volledig scherm Na zijn terugkeer bij Heerenveen beleefde Reza Ghoochannejhad zijn beste periode door in zijn eerste seizoen 20 keer competitiegoals voor zijn rekening te nemen. © BSR/SOCCRATES

,,Dan word je later trainer van Heerenveen, waar niet veel geld was, en we uiteindelijk besloten hem terug te halen. Dat bleek een prima keuze. Hij had een goede klik met Sam Larsson en Arber Zeneli. Reza was net als Stijn Schaars met al zijn routine een voorbeeld voor de andere jongens. Dan had hij een interland gespeeld, in Nieuw-Zeeland of in Iran, maar dan keerde hij terug in Friesland en was hij meteen vol met onze eerstvolgende wedstrijd bezig.”

,,Het is een intelligente jongen die zeven talen spreekt en weet wat er gevraagd wordt bij een eredivisieclub. Ik ken de selectie van PEC niet goed, maar dit soort ervaren jongens, die veel kunnen scoren en de Nederlandse manier van voetballen goed onder de knie hebben, moet je er als eredivisieclub altijd bij hebben. Dus ik snap heel goed dat PEC hem heeft gehaald.”

,,Weer later kom je hem op Cyprus tegen. Ik was trainer van Anorthosis Famagusta en hij speler van APOEL Nicosia. Daar was hij niet gelukkig. Dat is niet gek als je met Nederlandse voetbalkwaliteiten bij een club komt waar de trainer er een Italiaanse manier van denken en spelen op nahoudt.”

APOEL Nicosia 2018; 10 (2) / Boy Waterman, oud-doelman AZ en teamgenoot op Cyprus

,,Voor mij was Reza niet nieuw. Ik ging op jonge leeftijd van Ajax naar Heerenveen, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Op Cyprus kwam hij naar de club waar ik al een tijdje zat. Ik ken Reza inmiddels aardig, ook omdat we kamergenoten waren bij APOEL. Hij heeft ook een paar keer bij mij thuis gegeten, omdat hij aanvankelijk nog alleen was. Ik heb nog steeds goed contact met hem. Sterker nog, hij is vandaag jarig dus ik heb hem al een berichtje gedaan.”

,,Reza is een slimme jongen, al vindt hij dat ook van zichzelf, haha. Dat hij Nederlands, Engels en Duits spreekt is niet zo bijzonder. Dat kunnen de meesten in Nederland. Maar Reza verstaat en spreekt bijvoorbeeld ook Frans en Portugees. En Perzisch natuurlijk. Speelt hij viool? Dat heb ik niet gemerkt. Wel dat hij kan zingen. Toen hij hier binnenkwam, moest hij een liedje zingen. Ik geloof dat het een R&B-nummer van Usher ofzo was. Dat deed hij goed, want de meeste teamgenoten waren verbaasd.”

Volledig scherm Reza Ghoochannejhad op Cyprus bij teamgenoot Boy Waterman thuis. ,,Hij heeft ook een paar keer bij mij thuis gegeten, omdat hij aanvankelijk nog alleen was.” © Boy Waterman

,,Je hebt niet met elke speler een connectie. Met hem heb ik die wel. Elke dag hebben we wel contact over de app en sturen we geinige filmpjes of foto’s door. Dat kan over van alles gaan. Niet alleen over voetbal, maar ook dingen die je tegenkomt op instagram of het geloof. Het is echt een grappige gast.”

,,Hij is een voetballende spits. Eentje die hard werkt, al is dat volgens mij niet zijn kracht. Reza kan heel goed de ruimtes vinden. Hier liep het niet zo hard met de goals. Onder de huidige trainer had hij meer kunnen renderen, maar onder de vorige was hij erg ongelukkig. Hij speelde ook 3-5-2. Dat is geen systeem voor Reza. Het Nederlandse 4-3-3 wel. Dat zag je bij Heerenveen en nu bij PEC.”

,,Als je 12 clubs gehad hebt, kun je wel van een avonturier spreken. Reza staat open voor nieuwe dingen. Het is een open persoon die zich gemakkelijk aanpast. Dat hij niet honkvast is, hoeft niet alleen met hem te maken te hebben. De ene keer is het zijn fout, de andere keer ligt het aan de club. Dat maakt hem niet minder betrouwbaar.”

Sydney FC 2019; 11 (1) / Siem de Jong, Ajacied en voormalig teamgenoot in Australië

,,Reza, Jop van der Linden en ik zijn best veel met elkaar opgetrokken in Australië. Het schept toch een band als je als Nederlanders in een andere voetbalcultuur belandt. Over die verschillen praat je ook met elkaar. Reza is goed aan de bal en doelgericht, maar in Australië is het lastig om voor de goal te komen. Ze hebben toch een Engelse manier van spelen waarbij spitsen vooral in de diepte gebruikt worden. Daar kwam bij dat Reza in januari arriveerde, aan het eind van de zomer. In die hitte raak je sneller vermoeid en wordt het nog lastiger. Dat zei hij wel eens. Ik herkende dat omdat ik ook wel eens als spits werd opgesteld.”

,,Al met al heeft hij best veel gespeeld voor Sydney. Ik denk dat hij graag wat meer had gescoord. Hij benutte de beslissende penalty in de reeks voor de titel. Dat was een geweldig moment. Het was alleen een gekke situatie omdat we in Perth, op vijf uur vliegen van Sydney, speelden. We hebben het daarom niet heel uitbundig gevierd. Jop, Reza en ik zijn een hapje gaan eten en de dag erna vlogen we terug en hebben we nog een hapje en drankje gedaan met het team.”

Volledig scherm Spelers van Kawasaki proberen Sydney-aanvaller Reza Ghoochannejhad van de bal te krijgen in de Aziatische Champions League. Voormalig teamgenoot Siem de Jong: ,,Al met al heeft hij best veel gespeeld voor Sydney. Ik denk wel dat hij graag wat meer had gescoord.” © AFP

,,We deden met zijn drieën wel eens een hapje samen. Op trainingen speelden we vaak voetvolley. Dan won ik meestal natuurlijk, haha. Het contact verwatert vaak als de wegen zich scheiden. Met Reza heb ik over de app nog contact. Na mijn rentree bij Ajax zag ik dat hij me feliciteerde. Maar ik vernam daarna ook dat hij vervolgens debuteerde met vier goals. Dus ik feliciteerde hem weer. Zo van: vier goals, wat is dat nou ineens?”