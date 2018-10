Trio ontbreekt bij PEC, dat jaagt op de eerste punten in eigen huis

Zoals verwacht is het trio niet inzetbaar tegen de Rotterdammers. De blessures van Leemans (enkel) en Van den Berg (rug) zijn niet zorgelijk. Elbers is een ander verhaal, zegt assistent-trainer Gert Peter de Gunst. De vleugelaanvaller kampt met een hamstringblessure, maandag opgelopen bij de wedstrijd van de beloften. ,,Hij is er wel een tijdje uit", zegt De Gunst.