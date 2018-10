Tripaldelli en Scamacca onderuit tegen Engeland

Spitsen PEC slaan Ajax uit voorzorg over; officieus debuut Huiberts en Miedema

15:33 Mike van Duinen en Vito van Crooij ontbraken woensdag bij PEC Zwolle in het oefenduel met Ajax. De spitsen kampen met lichte blessures en bleven uit voorzorg aan de kant. Door de vele absenties konden veel jeugdspelers in de tweede helft hun opwachting maken. Dat leverde Lars Miedema en Dean Huiberts hun eerste minuten in de hoofdmacht op.